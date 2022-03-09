Умерла от обезвоживания в подвале: начали расследование смерти 6-летней девочки из Мариуполя

Умерла от обезвоживания в подвале: начали расследование смерти 6-летней девочки из Мариуполя

Из-за российских оккупантов погибла 6-летняя девочка.

В Мариуполе 8 марта в подвале жилого дома обнаружили тела женщины и ребенка. 6-летняя девочка умерла от обезвоживания.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Мариупольской окружной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины). По данным следствия, 8 марта 2022 года при разборе завалов разрушенного вооруженными силами РФ жилого дома в г. Мариуполе в подвале обнаружены тела женщины и ребенка. По выводам врачей, 6-летняя девочка умерла в результате обезвоживания", — говорится в сообщении.

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