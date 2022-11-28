Умерли еще в марте: в Харьковской области эксгумировали тела 5 человек, среди них – дети

Полицейские эксгумировали тела пяти человек – двоих детей 1 и 11 лет и трех взрослых, погибших во время авиаудара по многоэтажному жилому дому в поселке Слобожанское Харьковской области еще 9 марта во время оккупации.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Боеприпасы врага попали в многоэтажный жилой дом, в котором находились пострадавшие. Фрагменты их тел похоронили местные жители на кладбище поселка", — говорится в сообщении.

25 ноября сотрудники полиции провели эксгумацию, изъяли останки погибших и направили на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительная причина их смерти – взрывные травмы.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.

Деоккупация территорий и перезахоронение тел

После освобождения населенных пунктов Украины от оккупантов правоохранители продолжают фиксировать преступления армии РФ, выявлять жертв, места массового захоронения и проводить эксгумацию. По состоянию на конец октября на только что освобожденных от россиян территориях Украины эксгумировали около тысячи тел погибших, которых захватчики убили во время оккупации.

Так, недавно в Харьковской области эксгумировали трупы двух мужчин, которых расстреляли российские военные.

В Купянском районе также обнаружены тела четырех погибших.

В деоккупированных населенных пунктах Донецкой области правоохранители обнаружили тела еще 9 гражданских людей, убитых военными во время оккупации региона.

Читайте также: