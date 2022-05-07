Умерли собаки, бабушка и Мариуполь: мама мальчика, поразившего мир дневником, не решилась вывести его из города

Маленький Егор с семьей живет в разрушенном городе с начала войны — в течение этого времени мальчик пытается фиксировать происходящее в городе.

На днях родным Егора наконец удалось вырваться из Мариуполя, но он с мамой до сих пор остается под обстрелами, говорится в ТСН.

«Умер дедушка, у меня рана на спине, сестра ранена в голову, у мамы – вырванное мясо на руке и дыра в ноге» — одна из первых записей в дневнике 8-летнего Егора.

«Стук в дверь нам в квартиру, открываем дверь, стоит запыленная, вся в пыли, окровавленная Елена, девочка эта. И двое детей, тоже, все в пыли, грязные… «Нас обстреляли, мы ранены», — рассказывает двоюродный дедушка Евгений Сосновский, как к нему пришла семья мальчика.

Он приютил семью Егора, потому что их дом разбили русские снаряды. Вместе с дедушкой прятались недолго: разрушили и его жилье. Тогда все вместе пошли в подвал, там мальчик начал вести дневник.

«У меня умерли две собаки и бабушка Галя. И – любимый город Мариуполь, за все это время, с 24 числа», — говорится в дневнике.

«Именно – это то, что «умер Мариуполь». Этот мальчик пишет, что умер Мариуполь. Эти слова, конечно, они очень режут и цепляют. Вот он все так увидел. С ошибками, с каракулями какими-нибудь. Никто ему не говорил писать эти дневники, это он почему-то решил. Написал», – рассказывает дедушка.

Летопись ужасов, зафиксированных неровными буквами ребенка, дедушка тогда сфотографировал и выложил в Сеть. Мужчине удалось выбраться в Запорожье, говорит, что уцелевших зданий в Мариуполе практически не осталось, а жертв – десятки тысяч.

«Там, конечно, Армагеддон был. Я вышел из подъезда, перед подъездом лежит обгоревший труп. Кто-то из нашего подъезда вспыхнул, выбежал, но не успел добежать. Сразу и упал. На 7 этаже в нашем подъезде был лежащий дедушка, дети его потом пришли, хотя бы найти останки деда, чтобы похоронить, но там не осталось даже останков, выгорел абсолютно весь», — рассказывает мужчина.

Первые эвакуационные коридоры из города открыли всего неделю назад. Мужчина без раздумий уехал, но маму Егора убедить не смог. Она с детьми осталась там, побоялась обстрелов в дороге. И главное – не знала куда ехать и за что жить. «Она боится, как оплачивать квартиру, это нужно снабжать детей, она побоялась, что она сама не потянет. Там остается мама-пенсионерка, пенсия тоже небольшая, и она просто не уверена, что бы смогла», — объясняет аргументацию женщины дедушка.

Егор с сестрой и мамой до сих пор остаются в разрушенном городе, пообщаться с ним нет возможности. Егор продолжает писать свой дневник. Между тем, родные молятся, чтобы он с мамой и сестричкой остались живы и не оставляют попыток вывезти семью из Мариуполя.

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