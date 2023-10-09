Умеров обсудил с министром обороны Нидерландов потребности ВСУ в ракетах и ПВО

Рустем Умеров также пригласил Кайсу Оллонгрен посетить Украину в ближайшее время.

Министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил в телефонном разговоре с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен текущие потребности Вооруженных сил, в частности в дальнобойных ракетах.

Об этом министр сообщил в Facebook.

"Обсудили насущные потребности на передовой – системы ПВО, дальнобойные ракеты, артиллерию. Также рассмотрели опыт Нидерландов по закупкам и обеспечению, который станет полезным для Украины", — говорится в сообщении.

Рустем Умеров также выразил благодарность Нидерландам за лидерство в коалиции F16, обучение пилотов, готовность предоставить самолеты и планы создать центр подготовки пилотов.

"Буду рад встретиться с министром Оллонгрен во время встречи в формате "Рамштайн" и пригласил посетить Украину в ближайшее время", — резюмировал министр обороны.

Напомним, Рустем Умеров на днях побывал на позициях ВСУ на востоке (фото).

Читайте также: