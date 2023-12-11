Умеров "откровенно" поговорил с министром обороны Венгрии: о чем шла речь

Глава Минобороны Украины поблагодарил Венгрию за поддержку в разминировании и медицинской отрасли.

Министр обороны Украины Рустем Умеров говорил по телефону со своим венгерским коллегой Кристофом Шалай-Бобровницким о поддержке Украины в разминировании и медицинской сфере.

Об этом говорилось в сообщении Умерова в соцсети "X".

"У него был откровенный телефонный разговор с моим венгерским коллегой Кристофом Шалай-Бобровницким. Поблагодарил Венгрию за поддержку Украины в разминировании и медицинской сфере, надеясь на дальнейшее сотрудничество. Также пригласил министра в Киев", — отметил Умеров.

Напомним, что 14-15 декабря должно состояться заседание Европейского совета, где рассмотрят решение о старте переговоров по вступлению Украины в ЕС и одобрению макрофинансовой помощи. В материале ТСН.ua журналисты объясняют, почему для Киева это без преувеличения историческое событие.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что результат реформ Украины на пути в ЕС нужно регистрировать и принимать.

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