Умеров отреагировал на слухи об изменении приоритетов Украины в войне

Министр обороны Украины Рустем Умеров опроверг информацию о том, что Киев якобы предоставляет приоритет вопросам безопасности над возвращением своих территорий.

Об этом сообщило издание Reuters.

Умеров подчеркнул, что восстановление территориальной целостности остается целью Украины.

"Территориальная целостность является частью наших ценностей", — заявил министр.

Умеров назвал утверждение об изменении приоритетов Украины в войне — это "ложь и часть усилий российской пропаганды".

"Нашим приоритетом по-прежнему является защита людей, защита нации, освобождение людей от почти 10-летней временной оккупации, поэтому Крым и Донбасс являются частью Украины", — добавил он.

Напомним, что ранее NYT со ссылкой на источники сообщило, что Украина может сосредоточиться на гарантиях безопасности, а не на вопросах территориальной целостности.

Напомним, Умеров заявил, что Украина должна продлить мобилизацию в 2025 году, чтобы держать оборону.

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