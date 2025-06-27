Умеров ответил на критику относительно фортификаций на Сумщине

Министр обороны Рустем Умеров

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Украинские силы обороны переходят на новый формат фортификаций, который учитывает изменение тактики врага. В Сумской области усиливают оборону именно там, где угроза наибольшая.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров на встрече с журналистами.

Ранее оборонительные сооружения строили по классической схеме — с большими ротными и батальонными укреплениями и длинными ходами соединений. Но теперь российские войска используют малые пехотные группы с активной поддержкой дронов, поэтому и укрепления стали другими.

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Сейчас строятся компактные опорные пункты с короткими ходами сообщения (до 70 м) и обязательным антидронным накрытием. Такие позиции лучше маскируются, труднее обнаруживаются и обеспечивают эффективное огневое сопротивление, в том числе и против FPV-дронов.

В Минобороны отмечают: современные укрепления должны быть незаметными и приспособленными к рельефу, а не массивными — это повышает их эффективность в бою.

Умеров отметил, фортификационное строительство выполняется по плану: в 2024 году на большинстве направлений задачи выполнены почти на 100%, а в этом году — уже выполнено более 50% работ.

Ранее в СНБО отреагировало на заявления DeepState об этом, что на Сумщине отсутствовали фортификации.

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Напомним, в ГПСУ заявили, что в Сумской области возле границы с Россией фиксируют попытки прорыва диверсионно-штурмовых групп, преимущественно в Хотинской и Юнаковской общинах.