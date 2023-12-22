Умеров предложил Франции совместно производить оружие для Украины

Разговор об этом состоялся во время встречи с делегацией Сенаторов парламента Франции.

Министр обороны Рустем Умеров призвал французских партнеров совместно производить оружие с нашим государством.

Об этом Умеров написал на своей странице в соцсети.

Как отмечается, министр призвал французские оборонные компании совместно производить оружие в Украине. Разговор об этом состоялся во время встречи с посетившими Украину делегацией Сенаторов парламента Франции.

“Подчеркнул, что Украина готова закупать вооружение у французских производителей напрямую. Благодарен народу Франции за всю оказанную Украине поддержку. Ознакомил с результатами первых 100 дней в должности Министра обороны”, — подчеркнул Умеров.

Напомним, что издание Bild извратило слова Умерова о том, когда ВСУ деоккупируют Крым.

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