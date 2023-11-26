Умеров рассказал главе Пентагона Остину актуальную ситуацию на фронте

Остин осудил массированную атаку России по Киеву, совершенную в День памяти Голодоморов.

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел еженедельный телефонный разговор с американским коллегой, министром Ллойдом Остином, во время которого, в частности, рассказал о ситуации на поле боя.

Об этом он сообщил на странице в Фейсбуке.

"Мы обсудили актуальные приоритеты безопасности помощи и общие шаги для усиления возможностей украинской армии. Я также отметил массовую атаку российских беспилотников на украинские города и критическую инфраструктуру в День памяти жертв Голодоморов", — рассказал он, выразив благодарность его министру Остину непоколебимую поддержку".

В Пентагоне поделились деталями разговора. Спикер Пентагона Пэт Райдер рассказал, что они обсудят последнюю информацию о ситуации на фронте.

"Министр Остин осудил непрерывный обстрел со стороны России ракетами и беспилотными летательными системами украинских городов и критической инфраструктуры. Также стороны обсудили приоритеты помощи в то время, как Украина продолжает бороться с российской агрессией", — говорится в сообщении на сайте министерства.

Напомним, ранее рассказывали, что в формате "Рамштайн" произошли важные изменения по военной помощи Украине.

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