Умеров рассказал, сколько УАБов россияне применили с начала года

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что с начала 2024 года оккупационные войска России сбросили по территории Украины около 10 000 управляемых авиационных бомб.

Об этом он написал в Facebook, комментируя удар РФ по "Эпицентру" в Харькове 25 мая.

"Вражеский удар по строительному гипермаркету города-героя Харькова, совершенный в субботу посреди белого дня, когда там могли находиться сотни людей, – это не что иное, как очередной акт геноцида украинского народа путинским режимом. Это сознательное убийство мирного населения. Наша страна нуждается в более современных системах ПВО и авиации. Мы каждый день и при каждом случае говорим об этом с нашими союзниками. Только с начала года враг сбросил на нашу землю почти 10 000 УАБов", - говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове по состоянию на 16:11 воскресенья, 26 мая, известно уже о 16 людях, погибших в результате удара РФ по гипермаркету "Эпицентр".

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