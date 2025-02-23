Умеров заявил, что скоро будет представлено решение об альтернативах Starlink

В настоящее время подробности не разглашаются.

Сейчас в Украине продолжается работа над альтернативами спутниковому интернету Starlink, хотя подробности не разглашаются.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров на конференции "Украина. Год 2025", отвечая на вопросы журналистов.

"Альтернативы есть, но не разглашаются. Скоро вместе с Минцифры, Минстратегпром и другими нашими коллегами из Вооруженных сил, Минобороны сообщим, как мы будем иметь эти решения", — заявил министр.

Напомним, Reuters со ссылкой на три источника сообщило о том, что США пригрозили Украине из-за соглашения о ископаемых. Так, если Киев не согласится на условия, то Штаты могут отключить Украину от спутниковой интернет-системы Starlink.

Затем в СНБО отреагировали на информацию в Сети о том, что США могут отключить Украину от спутниковой интернет-системы Starlink.

В то же время в Польше заявили, что продолжат оплачивать абонентскую плату за Starlink для Украины.

Позже Маск прокомментировал возможность отключения Starlink в Украине.

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