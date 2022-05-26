"Умиротворить" Путина невозможно: в Британии назвали способ победы над Россией

На агрессию России, которая напала и варварски уничтожает Украину, нужно отвечать только силой.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс считает опасными попытки и "утихомирить" кремлевского диктатора Путина и призывает мир обеспечить поражение РФ.

Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на британский МИД.

"Российскую агрессию нельзя утихомирить. На нее нужно отвечать силой. Мы должны быть непоколебимы в обеспечении победы Украины военной помощью и санкциями. Теперь мы уже не можем забрать ногу с педали газа", — сказала она.

Глава МИД Британии подчеркнула, что Запад должен усвоить уроки истории после того, как Путину пошли на уступки, а он вторгся в Грузию, Крым и Донбасс.

"Мы должны быть неумолимы и добиваться победы Украины с помощью военной помощи и санкций. Сейчас мы не можем убрать ногу с педали акселератора", – добавила Трасс.

Напомним, в Великобритании возбуждено уголовное дело против близкого к Путину олигарха.

Читайте также: