Умоляла о помощи: соседи погибшей женщины в Киеве рассказали, почему ее не спасли

Ночью 23 марта из-за удара РФ по дому возле Днепровского района Киева погибла пожилая женщина. Соседи рассказали, что она кричала и умоляла о помощи. Однако ни одна служба не могла подъехать к дому, потому что все было заставлено машинами.

Об этом соседка погибшей рассказала в эфире "КИЕВ24".

Соседи погибшей женщины в Киеве рассказали, что она умоляла о помощи

Стены квартиры полностью обгорели, там сложно дышать. Вокруг много стекла.

"Меня вчера, к счастью, не было. Я видела в телеграм-каналах, как она у моего окна умоляла о помощи, но ее никто не помог. Так ка ни одна служба не смогла подъехать, все было заставлено машинами. И человек просто погиб ужасной-ужасной смертью", — отметила женщина.

Напомним, вечером 22 марта и ночью 23 марта армия РФ нанесла массированный удар по Киеву дронами типа "Шахед". В Киеве раздались мощные взрывы, активно работала противовоздушная оборона по враждебным целям в небе. К сожалению, в результате обстрела есть пострадавшие, погибшие и разрушения.

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