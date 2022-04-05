Уничтожает границы и убивает людей: Зеленский во время выступления Совета Безопасности ООН прокомментировал действия России

Уничтожает границы и убивает людей: Зеленский во время выступления Совета Безопасности ООН прокомментировал действия России

Россия поддерживает на государственном уровне ненависть и пытается экспортировать ее в другие государства благодаря пропаганде и коррупции.

Постоянный член Совета Безопасности ООН Россия уничтожает внутреннее достоинство государств и их границы.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Советом Безопасности ООН.

“РФ уничтожает внутреннее достоинство, уничтожает государственные границы, забирая право более чем 10 народов на двух континентах на самоопределение и самостоятельную государственную жизнь. Она разжигает войны и умышленно ведет их так, чтобы убить как можно больше мирных людей, чтобы разрушить как можно больше мирных мест, чтобы оставить в стране, куда заводит свои войска, только руины и массовые захоронения”, - акцентировал Владимир Зеленский.

Он также добавил, что Россия поддерживает на государственном уровне ненависть и пытается экспортировать ее в другие государства благодаря пропаганде и коррупции.

Кроме того, РФ провоцирует глобальный продовольственный кризис, который может привести к голоду в Африке и в других странах.

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