Уничтожает границы и убивает людей: Зеленский во время выступления Совета Безопасности ООН прокомментировал действия России

Россия поддерживает на государственном уровне ненависть и пытается экспортировать ее в другие государства благодаря пропаганде и коррупции.
Постоянный член Совета Безопасности ООН Россия уничтожает внутреннее достоинство государств и их границы.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Советом Безопасности ООН.
“РФ уничтожает внутреннее достоинство, уничтожает государственные границы, забирая право более чем 10 народов на двух континентах на самоопределение и самостоятельную государственную жизнь. Она разжигает войны и умышленно ведет их так, чтобы убить как можно больше мирных людей, чтобы разрушить как можно больше мирных мест, чтобы оставить в стране, куда заводит свои войска, только руины и массовые захоронения”, - акцентировал Владимир Зеленский.
Он также добавил, что Россия поддерживает на государственном уровне ненависть и пытается экспортировать ее в другие государства благодаря пропаганде и коррупции.
Кроме того, РФ провоцирует глобальный продовольственный кризис, который может привести к голоду в Африке и в других странах.
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