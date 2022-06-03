"Уничтожается очень много оккупантов и военной техники": Гайдай оценил возможность контрнаступления ВСУ в Северодонецке

"Уничтожается очень много оккупантов и военной техники": Гайдай оценил возможность контрнаступления ВСУ в Северодонецке

В Северодонецке Луганской области дела у оккупантов идут не очень хорошо. Украинские защитники ежедневно уничтожают много российских солдат и военной техники РФ.

По словам руководителя Луганской ОВА Сергея Гайдая, несмотря на попытки оккупантов идти в наступление, им это не удается.

Об этом глава области рассказал в совместном телемарафоне в пятницу, 3 июня.

"Если они уже в Северодонецке поверили в свою ложь, что они захватили весь город. И они уже даже пустили "кадыровцев", которые, кстати, начали очень гибнуть. Могу сказать, что действительно у них не очень хорошо обстоят дела. Плюс, как подают в сводках (Генштаба ВСУ — ред.), погибших оккупантов очень много.Техники уничтожается очень много.Они пытаются, конечно, опрокидывать определенные силы для того, чтобы идти в наступление и захватить Северодонецк. Однако даже "ДНРовцы" отказываются воевать, как они говорят, за "ЛНР", – рассказал Гайдай.

Относительно возможности Вооруженных Сил Украины в ближайшее время пойти в контрнаступление в Северодонецке Гайдай высказался, что такая перспектива существует.

"Все возможно, это война. Тем более что мы воюем против мощного врага, но давайте вспомним: сегодня идет 100-й день, как мы защищаем Украину. Сегодня сотый день, как они не могут взять Северодонецк ", — считает он.

Как сообщалось ранее, Вооруженные Силы Украины смогли деоккупировать 20% захваченного россиянами Северодонецка.

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