"Уничтожается живая сила, горят боеприпасы": появилось видео боев на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении россияне регулярно проводят ночные штурмы, однако ВСУ дают достойный отпор.

Украинская разведка и артиллерия работают слаженно, так что российские оккупанты несут значительные потери.

Видео одного из ночных штурмов показал генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

На видео аэроразведчиков 30-й ОМБр показаны ночные удары бригадных САУ и орудий соседних подразделений по наступающему врагу.

"Уничтожается техника и живая сила, горят боеприпасы", — добавил Сырский.

Ситуация на Бахмутском направлении: Сырский показал видео

Ситуация на фронте

Украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки произошло около 100 боевых столкновений. Кроме того, Силы обороны уничтожили российский истребитель Су-25.

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