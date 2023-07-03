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Уничтожали цели каждые 70 минут: Маляр об успехах ВСУ на прошлой неделе

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Время на прочтение
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Уничтожали цели каждые 70 минут: Маляр об успехах ВСУ на прошлой неделе

ВСУ уничтожают важные объекты врага / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На прошлой неделе ВСУ уничтожили 94 места скопления войск врага и 19 складов боеприпасов.

На прошлой неделе украинским защитникам удавалось уничтожать враждебные цели высокой приоритетности в среднем каждые 70 минут.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анне Маляр.

По ее информации, за 7 дней было поражено:

  • 94 места скопления войск врага;
  • 22 зенитно-ракетных комплекса;
  • 19 складов боеприпасов;
  • 7 командных пунктов.

"Именно такая рутинная работа создает условия для дальнейшего прорыва обороны врага", – пояснила Маляр.

Ранее Анна Маляр рассказала, что на Бахмутском направлении ВСУ имеют продвижение по населенным пунктам. По ее словам, на прошлой неделе была освобожденная площадь увеличена на 9 кв.км.

Напомним, в НАТО оценили начало контрнаступления Украины.

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