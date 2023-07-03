Уничтожали цели каждые 70 минут: Маляр об успехах ВСУ на прошлой неделе

На прошлой неделе ВСУ уничтожили 94 места скопления войск врага и 19 складов боеприпасов.
На прошлой неделе украинским защитникам удавалось уничтожать враждебные цели высокой приоритетности в среднем каждые 70 минут.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анне Маляр.
По ее информации, за 7 дней было поражено:
- 94 места скопления войск врага;
- 22 зенитно-ракетных комплекса;
- 19 складов боеприпасов;
- 7 командных пунктов.
"Именно такая рутинная работа создает условия для дальнейшего прорыва обороны врага", – пояснила Маляр.
Ранее Анна Маляр рассказала, что на Бахмутском направлении ВСУ имеют продвижение по населенным пунктам. По ее словам, на прошлой неделе была освобожденная площадь увеличена на 9 кв.км.
Напомним, в НАТО оценили начало контрнаступления Украины.
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