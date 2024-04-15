Спикер военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук прокомментировал статью The Sun, где речь шла о планах Украины уничтожить Крымский мост.

Заявление он сделал в эфире телемарафона.

Мы неоднократно об этом говорили, об этом говорил наш президент. Эта незаконная пристройка в наш Крым должна быть разрушена. И однажды вы увидите новости, которые вы видели раньше. Новости о том, что мост выведен из строя”, — отметил Плетенчук.

По словам спикера, вопрос лишь в том, какова будет степень этого повреждения. Со своей стороны Украина будет делать все возможное для того, чтобы его (Крымского моста) там больше не было.

Назначение Крымского моста

Плетенчук также рассказал, что и сама Россия готовится к уничтожению Крымского моста, а также как враг использует его.

“Да, для россиян он носит более символический характер. Использовать Крымский мост для военной логистики они уже не могут после полученных повреждений. На нем остается энергетическая ветвь, которая входит в Крым”, — утонул Плетенчук.

При этом в большинстве своем, по уточнению спикера ВМС, им пользуются именно рядовые россияне, незаконно посещающие украинский Крым.

"Поэтому вполне логично решение российского руководства построить альтернативный путь по понятным причинам", — добавил он.

Напомним, военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Петр Черник отметил, что Крымскому мосту осталось недолго, и это понимают сами россияне. Поскольку западные партнеры до сих пор не приняли решения о передаче дальнобойного оружия, Украина может использовать и свою альтернативу для уничтожения моста.

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