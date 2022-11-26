Уничтожать вражеские минометы и склады украинцам помогает итальянская гаубица

На границе Запорожской области с Донбасом украинские артиллеристы работают круглосуточно. Выезжают на огневые позиции в любую погоду, чтобы поддержать нашу пехоту, остановить очередную попытку вражеского штурма, или вычислить и уничтожить артиллерийские и минометные расчеты рашистов.

Каждый 155-миллиметровый снаряд из итальянских гаубиц наши воины отправляют в сторону врага с персональным посланием оккупантам.

Ее имя — FH70, и она родилась в конце 70-х, еще в прошлом столетии, по инициативе трех родителей из НАТО: Великобритании, Германии и итальянцев.

Именно Италия, чтобы поддержать освободительные стремления украинцев в битве с оккупантами, передала весной такие гаубицы ВСУ.

Расчеты этой украинской артиллерийской батареи, начинали избивать оккупантов в конце февраля, из 152-миллиметровых, еще советского образца, гаубиц, МСТА-Б. В мае – воины познакомились с FH.

Натовская гаубица несколько сложнее из-за своих механизмов, говорят бойцы, но очень быстрострельная. "Если ребята работают хорошо – хорошо, то оно будет более точнее. Скорее намного", – говорит военнослужащий Николай.

Расстояние, с которого можно попасть в рашистов и точность поражения – это бесценные преимущества как для нынешней войны, утверждает Сергей. Он точно знает, что говорит! Именно его работа – обеспечить эффективность стрельбы тяжелой гаубицы. "Просто мне понравилось быть наводчиком я увидел, что это мое! Да и все! Здесь уже привередливость: кресло есть",- показывает он

Правда, с того привилегированного кресла каждый раз, подкорректировав настройки, Сергею приходится прыгать. Такая, говорит, у FH 70-й, конструктивная прихоть.

С тех пор, как наши воины знакомы с гаубицей, бойцы 44-й, артиллерийской отгрузили на головы оккупантов не одну тысячу тяжелых, 155-ти миллиметровых снарядов. Каждый боеприпас, утверждает "Тука", обязательно с персональным, взрывным посланием, оккупантам.

"Подписываем просто пожелания, когда есть свободная минута. Можем подписывать, кое-кто звонит, просит", — рассказывают бойцы о надписях.

Прямо во время съемки ТСН военные отправили два десятка снарядов. Уже после первых выстрелов на куски разорвало вражеский миномет, который рашисты замаскировали в одном из захваченных поселков Донецкой области. После корректировки и еще полдесятка снарядов, которые легли точно в цель, в воздух взлетел, а потом еще долго детонировал, вражеский склад с боеприпасами.

Уже после завершения стрельбы, когда батарея покинула огневую позицию, корректировщик Сергей признался: наводил гаубицу не торопясь. Максимально хладнокровно. Стремился, говорит, чтобы каждый снаряд приобрел дополнительную энергетику. "Под такой мыслью, что они наделали, то доказываешь, когда ты производишь выстрел даже с той энергией, что даже он летит туда, куда надо! Просто хочется тех 5-ти секунд дольше навеститься, но попасть именно туда", — утверждает боец.

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