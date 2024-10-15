Уничтожают целые районы: российские войска продвигаются в Торецке

Оккупанты стирают город с лица земли.
Российские оккупанты продолжают продвижение в Торецке Донецкой области. Захватчики уничтожая город артиллерийским огнем.
Об этом рассказала спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона.
"К сожалению, должен признать, что это так. Враг использует тактику "артиллерия": уничтожаем город, районы. В Торецке уже не то что домов некоторых нет – там и районов целых некоторых нет", — подчеркнула военная.
По словам Бобовниковой, российские военные закрепляются там, где уже невозможно скрываться и нет укрытий.
Напомним, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что РФ пытается взять Покровск в котел. По словам специалиста, после захвата Угледара захватчики не остановились. Они пытаются наступать на второй оборонительный рубеж ВСУ, расположенный в восьми километрах к северу.
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