Уничтожают города и едут: Зеленский рассказал, началась ли большая битва за Донбасс

Владимир Зеленский рассказал, что сомневается в том, что началось большое сражение за Донбасс.

Россияне на Донбассе просто ровняют с землей украинские города.

Об этом Зеленский рассказал в интервью французскому новостному каналу BFM TV

"Я не уверен, что сейчас идет полномасштабное сражение на Донбассе, потому что так как они действовали и действовали, мы видели и видим именно на Донбассе. Они уходят и города не покидают. Маленькие города они не оккупируют, они их переезжают, просто полностью переезжают. Там ничего нет", — заявил Зеленский.

Президент рассказал, что оккупанты полностью уничтожили город Волноваха. Там не осталось ни одного человека, однако там все еще могут быть люди под завалами.

"Они уничтожили все здания. Вы должны понять, как это происходит на Донбассе. Просто все. На сегодняшний день ни одного человека там нет. Может где-то под обломками кто-то еще может быть, но по нашим данным нет людей. Кто не побежал, кто не смог эвакуироваться — их нет. Вот был город Волноваха, и его нет. Именно таким образом они действуют", — отметил президент.

Зеленский добавил, что в настоящее время Украина изучает использование РФ химического оружия.

"Там просто все уничтожают, абсолютно все уничтожают. По бомбам используются разные бомбы. Мы проверяем использование химического оружия со стороны Российской Федерации", — сказал Зеленский.

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