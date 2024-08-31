Местные жители все как один говорят, что власть ни о чем их не предупреждала: их там бросили, и все.

Несмотря на то, что российский город Суджа расположен в тылу, россияне стирают ее с лица земли: забрасывают управляемыми авиационными бомбами (УАБами), обстреливают артиллерией и дронами-камикадзе.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВС Украины.

В пятницу, 30 августа, российский УАБ попал в местный детский сад, а вражеская авиация нанесла в Судже удары по домам в частном секторе.

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Из около 5 тысяч местных в городе осталось около 200 гражданских людей, которым, согласно нормам международного гуманитарного права, помогают украинские военные.

Подавляющее большинство оставшихся – люди пенсионного возраста. Как один, они говорят по-русски, что "власть ни о чем не предупреждала: нас здесь бросили, да и все".

"На днях представители новой украинской военной комендатуры наладили водоснабжение в Судже, чтобы местное население имело доступ к питьевой воде. Ранее благодаря нашим военным данная проблема решалась с помощью водовозов и грузовиков с многокубовыми емкостями", – говорится в сообщении Сухопутных войск.

Медицинскую помощь гражданским в Судже тоже оказывают украинские военные: на стабпунктах, в "кейсеваках" и повсюду, где ранены и больны.

Напомним, наступление ВСУ на Курщине подорвало рейтинги Путина.

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