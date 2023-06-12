Уничтожают украинские паспорта и увозят в РФ: в Генштабе сообщили о ситуации в оккупированной затопленной Голой Пристани

Местных жителей переселяют во временно оккупированный украинский Крым и Краснодар.

Во временно захваченной Голой Пристани Херсонской области, которую затопило в результате теракта на Каховской ГЭС, российские оккупанты разрешают эвакуацию граждан Украины только после получения взятки.

Об этом сообщил Генштаб вечером 12 июня.

Враг также уничтожает паспорта, свидетельства рождения и другие документы украинского образца. Местных жителей переселяют в временно оккупированный украинский Крым и Краснодар в РФ.

Также российские террористы сбросили на город Орехов Запорожской области три управляемых авиабомба, которые убили гражданского человека и разрушили частные дома.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться очень высокой.

Тем временем враг вел безуспешные наступательные действия в направлении деоккупированного Благодатного Донецкой области, а на юге он обороняется.

Ситуация на фронте

По сообщению Генштаба, противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 23 боевых столкновения.

На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы десятков населенных пунктов.

А на Купянском направлении противник нанес авиаудары в районах Милового и Кисловки Харьковской области и Новоселовского в Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Двухлетняя, Масютовка, Лиман Первый Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационный удар в районе Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Благодатное, Новомарково, Калиновка Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Южный, Сухая балка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник проводил наступательные действия в направлении Авдеевки, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Северного Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Карловка, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все 14 вражеских атак в районе города Марьинка. Враг нанес авиационных ударов в районах Старомихайловки и Красногоровки. В то же время, совершил артиллерийские обстрелы Красногоровки, Марьинки, Георгиевки, Максимилиановки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Он нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области.

оккупанты используют гражданскую инфраструктуру для оказания медицинской помощи своим раненым солдатам

Так, в населенном пункте Мостики Луганской области, на территории местной школы, захватчики обустроили полевой госпиталь, где на лечении находятся более 100 окупантов.

Дезертирство

На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины и из-за значительных потерь противника в живой силе, на временно оккупированных территориях Луганской области увеличились случаи дезертирства в штурмовых подразделениях шторм-z российских оккупационных войск, все чаще самовольно покидающих боевые позиции.

Также отмечено дезертирство около 25 российских оккупантов в Мариуполе и Новоазовске из-за неофициального прекращения отпусков, обещанных оккупантам российским военным руководством.

Напомним, по состоянию на 12 июня 2023 года ВСУ ликвидировали 216 180 солдат армии РФ. Только за сутки были уничтожены еще 450 военных.

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