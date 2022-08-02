Уничтожают враждебную инфраструктуру: луганские партизаны тормозят продвижение оккупантов

В двух населенных пунктах Луганской области Вооруженные силы Украины до сих пор удерживают линию обороны.

Украинские войска отражают наступления российских оккупантов. Тормозят продвижение российской армии дальше еще и луганские партизаны.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Партизаны на оккупированных территориях усилили свою работу, кроме психологического давления в виде листовок на оккупантов, наши активисты успешно уничтожают инфраструктуру, которую используют рашисты в своих целях", — подчеркивает Гайдай.

Он добавил, что действия оккупантов действительно помогают уменьшить продвижение армии. По словам Гайдая, ситуация на Луганском фронте стабильная, а Белогоровка и Верхнекаменка продолжают удерживать оборону.

Как сообщалось, в оккупированных городах, где происходили активные боевые действия, гуманитарная ситуация ухудшается с каждым днем. Россияне не могут удовлетворить жителям элементарных потребностей, как вода, еда, лекарства; из-за антисанитарии инфекции массово распространяются по населенным пунктам.

Читайте также: