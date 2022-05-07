Уничтожен очередной российский БПЛА "Форпост": характеристики и история создания

7 мая 2022 года украинскими подразделениями воздушного командования "Юг" был сбит еще один российский ударно-разведывательный беспилотник "Форпост". Об его основных характеристиках читайте в материале ТСН.ua.

БПЛА "Форпост": история создания

В далеком 2009 году Россия закупила у Израиля для изучения два беспилотника Searcher II (общая сумма 12 миллионов долларов). А уже в октябре 2010 две страны подписали контракт на сумму 300 миллионов долларов. По этому документу БПЛА Searcher II должны были производить на Казанском вертолетном заводе, используя израильские комплектующие.

Интересно, что всего через два года (2012) Уральский завод гражданской авиации начал выпускать новые разведывательные комплексы (машина управления + локализованные беспилотники), которые назвали "Форпост".

Главная задача российского ударно-разведывательного беспилотника "Форпост" – собирать разведывательные данные, вести поисково-наблюдательные полеты и поисковые операции. Также этот БПЛА может нести вооружение в виде контейнера с ракетой ПТРК.

Ударно-разведывательный беспилотник "Форпост": основные тактико-технические характеристики

Длина фюзеляжа: 5,8 – 5,85 м;

5,8 – 5,85 м; Диаметр фюзеляжа: 1,4 м (без учета антенны);

1,4 м (без учета антенны); Размах крыла: 8,5 – 8,55 м;

8,5 – 8,55 м; Дальность применения: при работе направленной антенны – 250 км, при работе всенаправленной антенны – 150 км;

при работе направленной антенны – 250 км, при работе всенаправленной антенны – 150 км; Взлетная масса: 454 кг;

454 кг; Сухой вес: 325 кг;

325 кг; Двигатель Jabiru 2200 с мощностью л.с. 45;

Jabiru 2200 с мощностью л.с. 45; Емкость топливного бака: 142 л;

142 л; Скорость полета: крейсерская – 111 км/ч, максимальная – 204-220 км/ч;

крейсерская – 111 км/ч, максимальная – 204-220 км/ч; Средний расход топлива: 10 л/час;

10 л/час; Практический потолок: 5795-5797 м;

5795-5797 м; Максимальная продолжительность полета: 17-18 часов;

17-18 часов; Диапазон рабочих температур: от –35 до +49 градусов С;

от –35 до +49 градусов С; Максимальная полезная нагрузка: до 100 кг;

до 100 кг; Вес типичной полезной нагрузки: 45 кг.

Для наблюдения на БПЛА "Форпост" используют одну инфракрасную и одну электрооптическую камеру, чтобы можно было использовать беспилотник круглосуточно. Пока БПЛА "Форпост" является самым дорогим беспилотником РФ. Его стоимость оценивается в 7 миллионов долларов.

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