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Уничтожен склад боеприпасов, 5 танков и 19 оккупантов: ВСУ рассказали о ситуации на юге Украины

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Уничтожен склад боеприпасов, 5 танков и 19 оккупантов: ВСУ рассказали о ситуации на юге Украины

Фото: Associated Press

На юге Украины защитники продолжают наносить удары по российским оккупантам.

В ночь на 18 сентября ВСУ уничтожили 5 танков, 19 оккупантов и один склад с боеприпасами.

Об этом сообщили в ОК "Юг".

"Более сотни огневых задач, выполненных нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями обеспечили уменьшение вражеских мощностей на 19 рашистов, самоходную гаубицу "Мста-С", 5 танков и 3 единицы другой бронированной техники. В районе Благодатного уничтожен полевой склад вражеских боеприпасов", - говорится в сообщении.

Напомним, в минобороны Великобритании назвали неудачи России в Украине.

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