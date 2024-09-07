Уничтожен склад боеприпасов в Воронежской области РФ: спутниковые фото

Снимки демонстрируют очаги пожара и территорию, на которую разлетелись боеприпасы после детонации.
В Сети опубликовали спутниковые фото местности вблизи населенного пункта Солдатское в Воронежской области России, где украинские дроны нанесли удар по большому вражескому составу боеприпасов и техники.
Снимки частной американской компании Planet Labs опубликовал, в частности, Telegram-канал "Братья по оружию".
На первом фото изображено, какой была территория, на которой российская армия хранила оружие, до взрывов.
Второе фото демонстрирует очаги пожара и большую территорию, на которую разлетелись боеприпасы после детонации. На кадре видны пламя и клубы белого дыма над местом, где отработали украинские дроны.
Неудивительно, что местные власти срочно эвакуируют жителей близлежащих населенных пунктов.
Напомним, ранее ТСН.ua из собственных источников стало известно, что после удара беспилотников СБУ на атакованном объекте зафиксированы четыре очага пожара и непрерывная детонация боеприпасов.
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