Уничтожен жилой квартал, много пострадавших: появились фото ракетного удара РФ по Днепру

Россия в субботу, 26 ноября, ракетами обстреляла Днепр. Из-за ракетного удара пострадали 13 человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Глава ОВА сообщил, что к врачам обратились уже 13 человек, пострадавших из-за ракетного удара по Днепру. Четверо в больнице. Среди них 17-летний юноша.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Также Резниченко добавил, что россияне уничтожили весь квартал в Днепре.

"Такой вид он выглядит после сегодняшних прилетов. Изуродованные человеческие жизни… Изуродованные дома. Изуродованные коммуникации. Россиян нельзя простить. Россиян можно только победить", — написал Резниченко.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что россияне обстреляли обычные жилые дома.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

"Российские ракеты по мирному украинскому городу. Разрушены дома, пострадали люди. Государству-террористу уже давно следовало осознать: мы никогда не отдадим своей свободы. А за все страдания, которые она принесла на нашу землю, обязательно придется отвечать. Перед судом и историей", — подчеркнул президент.

Ракетный обстрел Днепра

26 ноября российские террористы ракетами обстреляли Днепр. Мэр города Борис Филатов отметил, что, по предварительным данным, городские коммуникации и инфраструктура не пострадали.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко отметил, что сразу после удара стало известно о семи частично разрушенных частных домах. Взрыв вызвал пожар.

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