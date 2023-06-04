"Уничтожена группировка оккупантов": мэр Мелитополя о последствиях вчерашних "прилетов"

На временно оккупированных территориях все чаще случаются "прилеты". В частности, взрывы слышны в Запорожской области: Мелитополе, Бердянске и Токмаке.

Вчера, 3 июня, на территории временно оккупированного Мелитополя в районе поселка Обильное была уничтожена группировка окупантов, которая находилась на территории одного из промышленных предприятий.

Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров.

Отмечается, что "прилеты" прошли на предприятии, которое захватили россияне и производились там минометы. Рядом с этим предприятием вчера и происходили какие-то взрывы.



Более того, такая же ситуация вчера случилась и в Бердянске возле территории морского порта.

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"К сожалению, от вражеской системы ПВО страдали гражданские жители. Вчера враг начал пытаться включать свою систему ПВО, но его ракеты падали на дачные кооперативы возле поселка Мирное, конечно же, никуда не долетая, потому что ПВО совсем дырявая. На этой неделе от их ПВО погиб и один гражданский 24-летний житель", — сообщил Федоров.

Он добавил, что ликвидация окупантов в Запорожском направлении продолжается. На территории временно оккупированного Мелитополя, Бердянска, Токмака – почти каждый день.

Отметим, местные жители слышали не менее пяти взрывов.

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