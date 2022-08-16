Уничтожена техника и живая сила: морпехи всыпали перца оккупантам на Херсонском и Донецком направлениях

Украинские морские пехотинцы 15 августа отразили штурм российских военных на Херсонском направлении, нанеся им потери. Также ВСУ изрядно потрепали оккупантов на Донецком направлении.

Так, на Херсонском направлении захватчики попытались совершить контрнаступление на позиции морских пехотинцев. Однако защитники Украины удачно отразили штурмовые действия и заставили врага отступить.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Так, украинские морпехи нанесли урон россиянам и уничтожили ПТКР вместе с расчетом.

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В то же время на Донецком направлении украинские бойцы уничтожили вражескую БМП-3.

"Артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, в результате чего 7 захватчиков убиты и ранены, уничтожена 1 единица автомобильной техники с боекомплектом, 4 единицы БМД и 2 миномета. Окончательные потери врага уточняются", — говорится в информации от Генштаба ВСУ.

Напомним, 16 августа ВСУ уничтожили два российских командных пункта и один склад боеприпасов возле Берислава в оккупированной Херсонской области.

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