Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Уничтожена техника и живая сила: морпехи всыпали перца оккупантам на Херсонском и Донецком направлениях

Дата публикации
Просмотры
994
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Уничтожена техника и живая сила: морпехи всыпали перца оккупантам на Херсонском и Донецком направлениях

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украинские морские пехотинцы 15 августа отразили штурм российских военных на Херсонском направлении, нанеся им потери. Также ВСУ изрядно потрепали оккупантов на Донецком направлении.

Так, на Херсонском направлении захватчики попытались совершить контрнаступление на позиции морских пехотинцев. Однако защитники Украины удачно отразили штурмовые действия и заставили врага отступить.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Так, украинские морпехи нанесли урон россиянам и уничтожили ПТКР вместе с расчетом.

В то же время на Донецком направлении украинские бойцы уничтожили вражескую БМП-3.

"Артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, в результате чего 7 захватчиков убиты и ранены, уничтожена 1 единица автомобильной техники с боекомплектом, 4 единицы БМД и 2 миномета. Окончательные потери врага уточняются", — говорится в информации от Генштаба ВСУ.

Напомним, 16 августа ВСУ уничтожили два российских командных пункта и один склад боеприпасов возле Берислава в оккупированной Херсонской области.

Как спасти украинцев из плена россиян и зачем они устраивают судилища с клетками

Как спасти украинцев из плена россиян и зачем они устраивают судилища с клетками

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация