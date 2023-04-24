Уничтоженная техника окупантов и тяжелые бои за Бахмут и Марьинку: Генштаб - о ситуации на фронте

ВСУ уничтожили ЗРК и две станции РЭБ оккупантов.

Российские оккупанты продолжают наступать на трех направлениях - Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Об этом 24 апреля говорится в сводке Генштаба ВСУ.

За сутки оккупанты нанесли 6 ракетных и 47 авиационных ударов, совершили 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и критической инфраструктуре населенных пунктов.

"Основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - отражены более 30-ти вражеских атак. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку", - говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей. В течение суток произвел обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Кучеривка, Шалыгино, Искрисковщина и Поповка Сумской области, а также Окип, Малые Проходы, Стрилеча, Нескучное, Гатище, Бударки и Чугуновка Харьковской области.

противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей. В течение суток произвел обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Кучеривка, Шалыгино, Искрисковщина и Поповка Сумской области, а также Окип, Малые Проходы, Стрилеча, Нескучное, Гатище, Бударки и Чугуновка Харьковской области. На Купянском направлении враг продолжает мероприятия по фортификационному оборудованию позиций на отдельных участках. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Тополи, Каменка, Красное Первое, Фиголивка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кисловка Харьковской области и Новоселовское на Луганщине.

враг продолжает мероприятия по фортификационному оборудованию позиций на отдельных участках. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Тополи, Каменка, Красное Первое, Фиголивка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кисловка Харьковской области и Новоселовское на Луганщине. На Лиманском направлении противник наступательных действий не производил. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Торское Верхнекаменское, Спирное и Переезное в Донецкой области.

противник наступательных действий не производил. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Торское Верхнекаменское, Спирное и Переезное в Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новомарково и Хромово. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Васильевка, Марково, Григорьевка, Хромово, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новомарково и Хромово. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Васильевка, Марково, Григорьевка, Хромово, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Северное и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия неподалеку от населенных пунктов Новокалиново, Степное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Авдеевку, Северное, Тоненькое, Первомайское, Карловку и Невельское Донецкой области.

противник вел наступательные действия неподалеку от населенных пунктов Новокалиново, Степное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Авдеевку, Северное, Тоненькое, Первомайское, Карловку и Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены атаки противника в районе населенного пункта Марьинка, а также вблизи Новомихайловки. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Гостре, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Парасковеевка Донецкой области.

в течение суток нашими защитниками были отражены атаки противника в районе населенного пункта Марьинка, а также вблизи Новомихайловки. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Гостре, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Парасковеевка Донецкой области. На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка и Комар Донецкой области.

в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка и Комар Донецкой области. В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время, в течение суток совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Новоселка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Чаривное, Орехов Запорожской области и город Херсон.

"Противник продолжает использовать гражданскую инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов в собственных целях. В частности, в Голубовке на Луганщине российские оккупанты используют одну из школ как медицинский пункт для оказания медпомощи своим военнослужащим", - говорится в сообщении.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также сбиты 2 вражеских разведывательных БПЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним, в Бахмуте "Вагнер" бросает на штурм женщин-узников.

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