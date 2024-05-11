Уничтожена техника РФ с десантом: глава МВД рассказал об атаках и обороне на Харьковщине

Бойцы спецподразделения "Омега" уничтожили не менее 10 единиц бронетехники врага вместе с десантом, автомобильной и спецтехникой.

В Харьковской области украинские пограничники вместе с другими воинами отбили ряд российских атак и ведут оборонительные бои. Военнослужащие ГПСУ и Нацгвардии удерживают позиции и дают отпор захватчикам.

Об этом глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил в Сети 11 мая.

Подразделения МВД в приграничных громадах Харьковщины работают в усиленном режиме.

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Так, бойцы спецподразделения Нацполиции "Омега" уничтожили не менее 10 единиц российской бронетехники вместе с десантом, автомобильной и специальной техникой.

Пограничники вместе с другими защитниками отразили ряд вражеских атак на разных направлениях и продолжают вести оборонные бои. В составе Сил безопасности и обороны военнослужащие Госпогранслужбы и Нацгвардии удерживают позиции и дают отпор оккупантам.

Полицейские продолжают нести службу в громадах, находящихся под обстрелами. На местах вражеских обстрелов также работают спасатели. Министр отметил, что за сутки в Волчанске было задокументировано более 30 военных преступлений врага.

Полиция эвакуировала из области более 300 человек. Эвакуация продолжается и команды работают в тяжелейших условиях.

"Враг пытается распространить панику среди населения, распространяет фейки. Доверяйте информации только из проверенных источников", – призвал Клименко.

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Напомним, по состоянию на 11 мая в Харьковской области продолжаются бои в районе тех населенных пунктах, которые находились в "серой зоне" на северной и северо-восточной границе области. Речь идет о Стрелечей, Пыльной, Борисовке, а также районах Олейниково и Огурцово.

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