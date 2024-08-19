Уничтожение "Аскании-Новы": в заповеднике рассказали, что там действительно происходит

По словам Виктора Шаповала, факты вывоза животных действительно имеют место, но об уничтожении заповедника сегодня речь не идет.

Российские оккупанты уничтожают биосферный заповедник "Аскания-Нова" им. Фальц-Фейн, расположенный на временно оккупированной территории Херсонской области.

Об этом заявил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в интервью "РБК-Украина".

"Последнее, что я слышал – они вывозят животных в Крым и в Россию. То есть можно сказать, что заповедника больше нет. Ограбили они его капитально", – сказал Прокудин.

Директор заповедника "Аскания-Нова" Виктор Шаповал в комментарии "Суспыльному" сказал, что убежден, что фраза Прокудина о том, что заповедника больше нет, вырвана из контекста. Факты вывоза животных действительно имеют место, но об уничтожении заповедника на сегодняшний день речь не идет, говорит Шаповал.

"Это процесс, который происходит, но не свершившийся факт. На сегодняшний день вывезено в РФ и на временно оккупированную территорию Крыма 20 животных. Часть животных погибли из-за недосмотра, отсутствия квалифицированного научного сопровождения и ветеринарного обслуживания. Значительная часть заповедной степи – более 2 тысяч гектаров, выгорела в результате пожаров разной природы", – рассказал директор заповедника.

По словам директора заповедника, эти факты фиксируются специальной комиссией при Херсонской ОВА, Госэкоинспекцией. Уже открыт ряд уголовных производств.

"Факты значительных убытков, нанесенных вооруженной агрессией России и оккупацией, имеют место. Факт уничтожения заповедника – нет", – прокомментировал Шаповал.

Напомним, ранее из "Аскании-Новы" в Ростовскую область оккупантами было вывезено семь особей редких видов животных.

Россияне воруют животных из украинского заповедника "Аскания-Нова"

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