Уничтожение "Цезаря Куникова": эксперты воспроизвели момент атаки морскими дронами — видео

Главное управление разведки 14 февраля 2024 года уничтожило большой десантный корабль России "Цезарь Куников" в территориальных водах Украины возле Алупки благодаря морским дронам "Magura V5".

Как отметил военно-морской эксперт информационно консалтинговой компании "Defense Express" Владимир Заблоцкий, такие операции ВСУ готовит заранее – изучает маршруты российских кораблей и вычисляет место удара, используя разведданные.

Об этом пишет "Крымский ветер".

Большие десантные корабли Россия использует для перевозки боеприпасов. По морю везут дроны, снаряды, все, что используется в боевых действиях, говорит эксперт.

"БДК – один из самых дешевых и эффективных способов доставки. Грузовиками – дольше и дороже, а возможности железной дороги на Керченском мосту, после атак на него, уже не те", — отмечает Заболоцкий.

На YouTube-канале "AiTelly — Українською" воспроизвели момент удара морскими дронами по российскому судну.

Напомним, оккупанты подтвердили в телефонном разговоре уничтожение десантного корабля "Цезарь Куников".

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