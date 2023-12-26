Уничтожение десантного корабля "Новочеркасск": оккупанты в истерике ищут информаторов — ЦСН

У окупантов истерика — они оцепили центральный район города Феодосия и усилили проверку местных на улицах.

После уничтожения крупного десантного корабля Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в Феодосии оккупанты ищут информаторов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Враг окружил центральный район города Феодосия и усилил проверку местных на улицах. Сейчас оккупанты ищут информаторов, которые, по их мнению, следят за портом, а также пытаются не допустить утечки информации о степени повреждения портовой инфраструктуры.

"Однако такие действия напомнят только истерику и не влияют на реальное положение вещей — россияне здесь враг и будут всегда под прицелом Сил Обороны. Каждое их действие фиксируется и передается, а средств поражения хватит на всех", — говорится в сообщении.

Напомним, Владимир Зеленский прокомментировал уничтожение корабля "Новочеркасск" в Феодосии.

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