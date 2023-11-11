Уничтожение десантных катеров в Крыму: в ГУР рассказали, как готовилась операция

В результате ночной операции на территории временно оккупированного Крыма были поражены малые десантные корабли Черноморского флота РФ. Речь идет о катерах проекта 11770 (класса "Серна"), которые используются для высадки передовых групп морской пехоты или эвакуации.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил, как готовилась спецоперация.

"Операция готовилась долго, тщательно. Операция ГУР МО осуществлялась и при поддержке других составляющих безопасности и обороны. Это чрезвычайно удачная операция. Речь не только о двух, можно уже утверждать, уничтоженных десантных катерах — достаточно современных, как на российский флот. Кроме уничтоженного БТР и потерь среди личного состава, это также носители зенитно-ракетных комплексов, которые должны были прикрывать другие суда Черноморского флота агрессора. Такие суда использовались и во время операции на острове Змеиный. Заменить их сегодня оккупантам нечем. Украинские морские дроны показали себя как очень эффективное оружие. Плановая работа по демилитаризации украинского Крыма от захватчиков продолжается и будет продолжаться", — сказал он.

Напомним, украинские защитники успешно поразили 2 малых десантных корабля класса "Серна" Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму в ночь на 10 ноября. Отмечается, что катера серьезно повреждены. Одновременно один из них вряд ли подлежит ремонту. Повреждение судов должны оценить специалисты.

Также, по информации украинской разведки, из-за фактического отсутствия у оккупантов корабельных средств ПВО после ряда атак Сил обороны Украины такие катера с ЗРК на борту захватчики использовали для прикрытия кораблей ЧФ РФ на рейдах.

Начиная с августа 2022 года, в Крыму слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по "украинским беспилотникам", "работой ПВО" или "учениями военных РФ".

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