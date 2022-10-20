Уничтожение дешевых иранских беспилотников уже обошлось Украине более чем в $28 млн

Защита украинских городов от атак иранскими дронами-камикадзе стоит дороже стоимости этих беспилотников для России.

Согласно анализу, основанному на открытых источниках, оценочная стоимость сбитых с 13 сентября по 17 октября беспилотников иранского производства для Украины составила ориентировочно 28,14 млн долларов США. Суммы, которые заплатила Россия за поставку и запуск дешевых иранских дронов, значительно меньше.

Такие подсчеты провели военные аналитики неправительственной организации Molfar.

В аналитическом отчете говорится, что по состоянию на 10 утра 17 октября из открытых источников было известно о 161 сбитом Shahed-136, приблизительная общая цена которых составила от $3,22 млн до $8,05 млн, 1 сбитый Shahed-129 приблизительная стоимость которого $7, 5 млн, и 4 сбитых Mohajer-6. Таким образом, общие известные расходы россиян на иранские БПЛА составили от $11,66 млн до $17,9 млн.

Между тем, Украина использует для уничтожения беспилотников истребители МиГ-29, крылатые ракеты С-300, системы наземной защиты Nasams и стрелковое оружие.

"В целом на уничтожение Shahed-136 Украина потратила ракет для систем ПВО и ракет класса "воздух-воздух" на сумму более $28,14 млн", — сообщили аналитики.

Исследователи также определили, насколько успешно ВСУ сбивают иранские дроны. Показатели поражения почти во всех случаях превышают 50% – очень хороший результат. Средняя оценка успешного уничтожения достигает 80%.

"К сожалению, Российская Федерация может использовать дешевые иранские дроны для ежедневного обстрела Украины — цена вопроса для России незначительна. Также дроны могут использоваться в тандеме с ракетами: чтобы сначала разрядить системы ПВО атакой дронов, а затем ударить ракетами — для российских террористов это привычная практика", — отметили аналитики.

Команда Molfar призвала западных партнеров Украины предоставить новейшие системы ПВО и другие системы для борьбы с воздушными целями для защиты от новой воздушной опасности из-за активного применения Россией дешевых иранских дронов.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что Россия получила от Ирана 1700 беспилотников и заказала новые партии.

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