Уничтожение двух стратегических объектов в Белгороде усложнит российским оккупантам наступление на Харьков

Украинская сторона заявила, что не имеет отношения к взрывам в Белгороде.
Российским оккупантам будет сложнее атаковать Харьков, потому что в Белгороде были уничтожены военный склад с боеприпасами и нефтебаза.
Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на разведку.
"Вероятная потеря поставок топлива и боеприпасов с этих складов даст дополнительную краткосрочную нагрузку на и без того растянутые логистические цепи России. Особенно может пострадать поставка российских войск, окружающих Харьков (в 60 километрах от Белгорода)", — говорится в сообщении.
Напомним, 30 марта вблизи Белгорода взорвались склады с боеприпасами, а ночью 1 апреля были уничтожены несколько цистерн на нефтебазе.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что, мол, нефтебазу обстреляли два украинских вертолета. Украинская сторона этого не подтвердила. Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Украина не имеет отношения к взрывам на нефтебазе и это могли устроить местные жители, которые начинают "несколько понимать" о войне, с которой питунская Россия пошла против Украины.
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