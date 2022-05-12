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Уничтожение из американской гаубицы М777 российской САУ "Акация" сняли на видео

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Уничтожение из американской гаубицы М777 российской САУ "Акация" сняли на видео

Скриншот с видео

В Сети опубликована видеозапись, на которой зафиксировано уничтожение на востоке Украины российской самоходной артиллерийской установки "Акация" с помощью американской гаубицы М777.

Гаубицы М777 стреляют с очень высокой точностью и эффективностью.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов, опубликовавший видео.

"Эффективность огневого поражения очень высока. С современными снарядами. Эта пушка попадает из первого выстрела с очень высокой точностью. Первый выстрел – 20-30 метров максимальное отклонение. И сразу идет огневое поражение врага", – сказал журналист.

Он также отметил, что украинские военные очень искусно применяют эту мощную боевую технику. В частности, журналист сказал, что украинские артиллеристы наносят врагу очень тяжелые потери.

Напомним, ВСУ получили американские гаубицы М777 и начали использовать их против оккупантов в восточных областях. Читайте в материале ТСН.ua, что известно об американской гаубице М777, ее характеристиках и особенностях.

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