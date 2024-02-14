Уничтожение корабля "Цезарь Куников": характеристики российского судна, фото

Генеральный штаб Украины официально подтвердил, что утром 14 февраля в Черном море был уничтожен российский большой десантный корабль "Цезарь Куников".

Операцию провели украинские военные совместно с разведчиками. В момент поражения вражеское судно находилось в территориальных водах Украины вблизи Алупки.

Военный эксперт Александр Коваленко рассказал подробности об уничтоженном российском корабле "Цезарь Куников".

"Цезарь Куников" был введен в эксплуатацию в 1986 году, а построен в Польше – на судостроительном заводе "Stocznia Polnocna" в Гданьске.

Большой десантный корабль "Цезарь Куников" / Скриншот с видео

"Данные корабли в последнее время использовались преимущественно как транспорт, в логистических цепочках РОВ (российские оккупационные войска - ред.), но как десантный функционал - это 12 ед бронетехники техники и не менее 340 чел десанта. Поэтому вопрос, когда с ЦК ("Цезарь Куников") случилось то, что случилось, он был загружен и интересно чем, или шёл порожняком? Но даже если и шёл порожняком, это всё-равно - прекрасно!", — написал он.

Коваленко также добавил, что в России ни один судостроительный завод не может строить и даже полноценно чинить такие корабли.

Корабль "Цезарь Куников"

"Цезарь Куников" – большой десантный корабль проекта 775, который базировался в Севастополе. Его ориентировочная стоимость составляет $60-70 миллионов.

"Цезарь Куников" участвовал в операции в Косово (1999 год), российско-грузинской войне (2008 год), осуществлял обеспечение сирийской армии (сделка "Сирийский экспресс", 2015 год).

Корабль в 2014 году принимал участие в операции по аннексии Крыма, также выполнял походы в Средиземное море.

В апреле 2019 года прошел ремонт системы рулевого управления на 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота.

Цезарь Куников / Фото: скриншот с видео

Технические характеристики ПДК "Цезарь Куников":

Водоизмещение – 4080 тонн;

Длина – 112,5 м;

Ширина – 15 м;

Осадка – 3,7 м;

Скорость – 18 узлов (33 км/ч);

Дальность плавания – 6000 миль (9656 км) при 12 узлах (22,2 км/ч);

Экипаж – 87 человек;

Двигатели: два дизельных, два винта;

Вооружение: 2х2 57-миллиметровые артустановки АК-725, 4х8 пусковых установок ПЗРК, 2х30 122-миллиметровых пусковых установок НУРС А-215 "Град-М".

Десантный корабль РФ "Цезарь Куников" / Фото: УНИАН

БДК "Цезарь Куников" может использоваться для установки минных заграждений; при разных вариантах загрузки:

150 человек десанта и 10 танков типа Т-55 с экипажем в 40 человек;

12 плавучих танков ПТ-76 с экипажем в 36 человек;

подразделение в составе 3 танков типа Т-55 с экипажем в 12 человек,

три 120-мм миномета, три боевых машин типа 2Г 27, четыре автомобиля ЗИЛ-130, четыре ГАЗ-66 и одного легкового внедорожника ГАЗ-69;

Личный состав десанта – 147 человек.

Во времена Советского союза входил в состав 197 бригады десантных кораблей 39 дивизии морских десантных сил с базированием в Новоозерном (Крым), Донузлав.

Его назвали именем советского офицера Цезаря Львовича Куникова, участвовавшего в захвачении плацдарма Малая земля возле Новороссийска и убитого ровно 81 год назад – 14 февраля 1943 года.

Корабли такого типа в последнее время использовались россиянами преимущественно как транспорт в логистических цепочках оккупационных войск.

Вторжение РФ в Украину

Через месяц после начала полномасштабного вторжения России в Украину этот большой десантный корабль был подбит при ударе – 24 марта 2022 года – во временно оккупированном порту Бердянска.

Тогда был уничтожен российский десантный корабль "Саратов", а большие десантные корабли "Орск", "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" получили повреждения.

В апреле 2022 года стало известно, что тогдашний командир БДК "Цезарь Куников", капитан 3-го ранга Александр Чирва скончался в результате ранений.

Напомним, Сырский и Умеров посетили ВСУ на Авдеевском и Купянском направлениях и приняли важные решения.

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