"Уничтожение крейсера "Москва" и освобождение Змеиного — только начало": командующий ВМС ВСУ

Сегодня, 2 июля, в Украине отмечают день Военно-Морских сил Украины.

Вице-адмирал Алексей Неежпапа поздравил украинских моряков с праздником и рассказал, что гордится каждым, кто отдает дань их верности, мужеству и силе.

Он отметил, что защитники, воины сразу трех стихий, мужественно стоят на страже нашего государства и проводят успешные операции на море, суше и воздухе.

"Бок о бок с собратьями вы ежедневно уничтожаете врага, освобождаете нашу родину. И уничтожение крейсера "Москва" или освобождение Змеиного — это только начало. Мужество и преданность, которую вы проявляете в обороне морских рубежей, свидетельствуют о свободе нашей страны в борьбе против захватчиков", — отмечает командующий.

Он отмечает, что в сложных условиях войны, в ожесточенных боях с российскими захватчиками, экипажи украинских кораблей вместе с морской пехотой, авиацией и т.д. защищают Украину на одном из важнейших участков обороны – в Черноморском регионе и юге.

"105 лет назад на кораблях Черноморского флота и в Севастопольской крепости торжественно были подняты украинские флаги и Военно-Морское Знамя Украинского государства. И это свидетельствует о том, что флоту Украины и украинскому государству далеко не 30 лет", — говорит Неижпапа.

Командующий резюмирует, что сегодня о профессиональной подготовке, патриотизме и единстве украинских военных моряков знает весь мир.

"Мы помним и преклоняем головы перед теми, кто отдал свою жизнь, защищая нашу Родину. Их самопожертвование навсегда останутся в наших сердцах. Вечная память Героям Украины!", — подчеркивает командующий ВМС ВСУ.

Напомним, что в Украине создадут Корпус морской пехоты. В ВМС объяснили, какое оружие у него будет и какие задачи будет выполнять.

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