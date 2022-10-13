Уничтожение крупнейшего в мире самолета "Мрия": СБУ устанавливает, причастны ли к этому работники ГП "Антонов"

Полиция также расследует, почему госпредприятие не эвакуировало самолет.

СБУ проверяет работников ГП "Антонов" на причастность к уничтожению крупнейшего самолета в мире "Мрия". Там говорится, что сотрудники государственного предприятия могли сотрудничать с российскими оккупантами.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на СБУ.

"Прокуроры Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Офиса Генерального прокурора осуществляют процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по факту возможного оказания должностными лицами ГП "Антонов" помощи иностранному государству – РФ – или его представителям в проведении взрывной деятельности против Украины, что привело к уничтожение воздушного судна Ан-225 "Мрия" и других во время военной агрессии вооруженных сил российской федерации", – ответили в СБУ на официальный запрос "Укринформа".

Полиция также расследует то, почему не была произведена эвакуация самолета Ан-225 "Мрия", что привело к его уничтожению.

Уничтожение Россией крупнейшего самолета в мире "Мрия"

27 февраля стало известно, что во время бомбардировки аэропорта в Гостомеле российские оккупанты сожгли самый большой в мире самолет "Мрия". Это был флагман украинской авиации.

Командир экипажа крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225 "Мрия" Дмитрий Антонов записал видеообращение. Он обвинил руководство "Антонова" в бездействии, из-за чего оккупанты уничтожили "Мрию" на аэродроме Гостомеля.

В апреле государственный концерн "Укроборонпром" уволил генерального директора государственного предприятия "Антонов" Сергея Бычкова.

В мае президент Зеленский сообщил, что Украина построит еще один самолет "Мрия".

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