Уничтожение крупнейшего в мире самолета "Мрия": СБУ устанавливает, причастны ли к этому работники ГП "Антонов"

Полиция также расследует, почему госпредприятие не эвакуировало самолет.
СБУ проверяет работников ГП "Антонов" на причастность к уничтожению крупнейшего самолета в мире "Мрия". Там говорится, что сотрудники государственного предприятия могли сотрудничать с российскими оккупантами.
Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на СБУ.
"Прокуроры Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Офиса Генерального прокурора осуществляют процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по факту возможного оказания должностными лицами ГП "Антонов" помощи иностранному государству – РФ – или его представителям в проведении взрывной деятельности против Украины, что привело к уничтожение воздушного судна Ан-225 "Мрия" и других во время военной агрессии вооруженных сил российской федерации", – ответили в СБУ на официальный запрос "Укринформа".
Полиция также расследует то, почему не была произведена эвакуация самолета Ан-225 "Мрия", что привело к его уничтожению.
Уничтожение Россией крупнейшего самолета в мире "Мрия"
27 февраля стало известно, что во время бомбардировки аэропорта в Гостомеле российские оккупанты сожгли самый большой в мире самолет "Мрия". Это был флагман украинской авиации.
Командир экипажа крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225 "Мрия" Дмитрий Антонов записал видеообращение. Он обвинил руководство "Антонова" в бездействии, из-за чего оккупанты уничтожили "Мрию" на аэродроме Гостомеля.
В апреле государственный концерн "Укроборонпром" уволил генерального директора государственного предприятия "Антонов" Сергея Бычкова.
В мае президент Зеленский сообщил, что Украина построит еще один самолет "Мрия".
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