Уничтожение Крымского моста: эксперт сказал, что нужно для выведения из строя незаконной конструкции

Механизм уже запущен: сначала западное побережье Крыма, затем центральное и восточное.

Американские ракеты ATACMS дальностью 300 км действительно могут добраться до Крымского моста. Однако для выведения из строя незаконной конструкции Украине нужно уничтожить противовоздушную оборону, истребители, которые могут перехватывать крылатые ракеты, аэродромы.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал об этом "24 каналу".

По его словам, для уничтожения Крымского моста нужно проделать немало работы.

"Механизм уже начался: сначала западное побережье Крыма, затем – центральное и восточное. После того, как "зачистим" полуостров, появится почти 100% возможность вывести из строя Керченский мост", – сказал Свитан.

Из-за железнодорожного и автомобильного полотна на Керченском мосту, а также паромной переправы, россияне перевозят военную технику, амуницию и оборудование. Поэтому Украине очень важно вывести из строя городов.

"Разрушить получится, пожалуй, только переправа – со стороны Крыма и России. Также нужно попытаться вывести из строя продуктопроводы и энергетические кабели, также расположенные в этом районе. Поскольку продуктопроводы – дизель, а энергетические кабели – питают военные объекты в Крыму. Есть большой пласт работы, который нужно выполнить. Это ведь основные артерии поставок амуниции на полуостров», – пояснил Свитан.

Напомним, другой военный эксперт рассказал, когда примут решение по снятию запретить некоторыми странами на использование их оружия для ударов по стратегическим целям в России. По словам Александра Мусиенко, Украине будет позволено избивать оружием партнеров.

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