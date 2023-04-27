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Уничтожение Крымского моста – маркер успеха украинской операции: российский политик о событиях в РФ

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Время на прочтение
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Уничтожение Крымского моста – маркер успеха украинской операции: российский политик о событиях в РФ

Президент РФ Владимир Путин на празднование 9 Мая не пригласил иностранных гостей / Фото: Associated Press

Внутренняя аудитория "ядерную страшилку" Путина воспринимают за чистую монету, но она тоже видит, что это не используется и не работает.

Понятно, что после заявлений пропагандистов о том, что нужно наносить ядерный удар, дальше ничего не происходит. Это просто угрозы. Так что внутренняя аудитория начнет осознавать в какой-то момент, что на самом деле ядерный "король" Путин действительно Голый.

В эфире телеканала FREEDOM российский журналист и политический деятель Андрей Пионтковский рассказал о действиях в российском обществе.

"В ближайшие недели, надеюсь, они осознают, что не только ядерный, но и конвенциональный король голый. Я думаю, что уничтожение Крымского моста, а это маркер успеха украинской операции, по мнению всех военных экспертов. Он станет триггером очень серьезных изменений как в сознании массового глубинного народа, так и серьезных изменений в бункере", — подчеркнул Пионтковский.

Напомним, что эффект от массированного удара по Москве дронами может принести определенный результат.

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Дата публикации
Просмотры
579
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