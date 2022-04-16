Уничтожение "Москвы" сломало общественный договор в России, главную печать путинского режима — Арестович

Под общественным договором РФ, как объясняет Арестович, следует понимать объявление мобилизации в России.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что уничтожение ракетного крейсера "Москва", флагмана Черноморского флота РФ, повлекло за собой катастрофические последствия для Путина.

Такое мнение выразил Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину в пятницу, 15 апреля.

"Гибель "Москвы" сломала общественный договор в России, главную печать путинского режима. Это видно по тому, что когда заходишь на российские форумы, где предлагают снести Украину ядерными ударами, победить НАТО, и заодно Грузию, Молдову, вообще всех убить великой" России", вопрос звучит так: "А ты готов мобилизоваться и пойти на войну? "И все отказываются ", — сказал Арестович.

Советник главы ОП объясняет, что под общественным договором РФ следует понимать объявление мобилизации в России.

"Мне стало все понятно. Общественный договор заключается в том в России, его создал путинский режим, что Путин продал телевизор своим соотечественникам. То есть сидит где-то в Омске человек на диване, кликает в телевизор и видит, как ему показывают, какая крутая армия РФ, что все у него хорошо, и скоро он купит иномарку жене, и отлично поедет в Турцию и т. д. А вот все эти победы в Центрально-Африканской республике, на Донбассе, страшное НАТО побеждает кто?Эта красивая армия без лиц, потому что они в очках и замотанные, безликие киборги, которые дерутся за Россию, но только этому диванному патриоту, который большинство, поддерживающий этот агрессивный курс, и сделали уже самого пути заложником этого курса, он не может им там просто продать поражение в войне, для него это сейчас главная дилемма, предлагают встать с дивана и пойти немного повоевать за то, что он видел, приобщиться к "великой победе", он говорит: "Я это здесь к чему, вы что?" Не хочу, не буду". И это общественное кверху, то есть объявление мобилизации в РФ, попытка рвать массы народа на фронт – есть слом общественного договора, который действует несколько десятков лет ", — сказал Арестович.

Напомним, на российском крейсере "Москва", флагмане Черноморского флота РФ, 13 апреля возник пожар из-за попадания украинских ракет "Нептун". После этого корабль начал тонуть. В РФ же утверждают, что якобы на крейсере взорвался боеприпас.

Вечером 14 апреля в Минобороны России официально подтвердили, что крейсер "Москва" утонул во время шторма в Черном море. По данным российского оппозиционера, бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева, из 510 членов экипажа спасли всего 58.

Позже в Министерство обороны США подтвердили, что крейсер "Москва" утонул из-за попадания украинских ракет, а не детонации боеприпасов.

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