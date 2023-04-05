Уничтожение "Мрии": экс-директору ГП "Антонов" Бычкову объявили подозрение в преступной халатности

Экс-глава ГП "Антонов" не обеспечил передислокацию самолета "Мрия" к безопасному месту накануне полномасштабного вторжения России, несмотря на предупреждение об опасности.

Бывший генеральный директор ГП "Антонов" Сергей Бычков сообщен о подозрении в халатности, из-за которой россияне уничтожили самолет "Мрия" в начале полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Следствие установило, что экс-директор ГП "Антонов", несмотря на предупреждение государственных органов и точно зная о прекращении страхового покрытия на это воздушное судно, не обеспечил передислокацию самолета "Мрия" в безопасное место.

Из-за служебной халатности чиновника крупнейший в мире самолет АН-225 сгорел во время воздушной атаки российских войск на аэропорт в Гостомеле.

Сумма нанесенного государству ущерба составляет более 8,4 млрд грн.

В ходе досудебного расследования установлено, что самолет АН-225 "Мрия" накануне военного вторжения России в Украину был технически исправен, на аэродроме сохранялось достаточное количество авиагорючего для выполнения рейса, экипаж был готов к вылету.

"Все это указывает на то, что были все возможности для эвакуации воздушного судна в аэропорт в г. Лейпциг (Германия). Впрочем, бывший генеральный директор ГП "Антонов" не отдал соответствующий приказ и проигнорировал доклады и предложения подчиненных", — говорится в сообщении.

Кроме того, следователи проверяют информацию о возможности эвакуации еще шести самолетов, в том числе находившихся на территории аэропорта Ан-124 "Руслан".

Почему самый большой в мире самолет не удалось спасти и кто будет за это отвечать – читайте в материале ТСН.ua.

Как россияне уничтожили АН-225 "Мрия"

В феврале во время бомбардировки аэропорта в Гостомеле под Киевом российские оккупанты сожгли самый большой в мире самолет "Мрия".

Позже командир экипажа крупнейшего в мире транспортного самолета Дмитрий Антонов записал видеообращение – он обвинил руководство "Антонова" в бездействии, в результате чего россиянам удалось уничтожить "Мечту".

В апреле государственный концерн "Укроборонпром" уволил генерального директора государственного предприятия "Антонов" Сергея Бычкова.

В мае президент Зеленский сообщил, что Украина построит еще один самолет "Мрия".

Со временем в СБУ сообщили, что сотрудники государственного предприятия могли сотрудничать с российскими оккупантами.

СБУ установила причастность должностных лиц и руководства ГП "Антонов".

В Сети показали, как выглядел Ан-225 "Мрия" в Гостомеле 1989 года (фото).

Пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины "Рубеж" Андрей Кулиш рассказал, что во время российского вторжения бойцам Нацгвардии руководство аэродрома запретило окопаться на территории аэропорта.

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