Уничтожение новой лаборатории в Чернобыле и новые санкции против россиян: пять главных новостей ночи 23 марта

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять главных новостей ночи 23 марта:
- Российские оккупанты разграбили и уничтожили новейшую центральную аналитическую лабораторию в городе Чернобыль, которая является уникальным комплексом с мощными аналитическими возможностями, может предоставлять услуги на любом этапе обращения с радиоактивными отходами, от кондиционирования до захоронения, а также на стадии исследований и разработки технологий. Читать дальше –>
- Администрация президента США Джо Байдена объявит новый пакет санкций в отношении более 300 депутатов Госдумы РФ, поддержавших вторжение российской армии в Украину. Читать дальше –>
- Вечером в пятницу, 25 марта, когда католики во всем мире будут праздновать день Благовещения, Папа Римский Франциск возглавит богослужение в базилике Святого Петра, во время которого объявит молитву о посвящении России и Украины Непорочного Сердцу Марии. Читать дальше –>
- Прес-ссекретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, 22 марта, что Россия использует ядерное оружие только в том случае, если "его существование будет под угрозой". Читать дальше –>
- Госсекретарь США Энтони Блинкен пообщался с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о мерах по укреплению восточного фланга Альянса, а также дальнейшие шаги для совместного ответа на агрессию России против Украины. Читать дальше –>
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