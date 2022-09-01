Уничтожение понтонной переправы и трех пунктов управления: ВСУ рассказали о потерях оккупантов на юге

ВСУ на юге Украины уничтожили три пункта управления, радиолокационную станцию и два района сосредоточения оккупантов.
ВСУ в районе Дарьевки уничтожили понтонную переправу, которую пытались возвести российские оккупанты.
Об этом сообщает ОК "Юг".
"Огневой контроль на Каховском мосту оставил несколько дополнительных отверстий, продолжая фиксацию нетрудоспособности инфраструктурного объекта", – говорится в сообщении.
За ночь в ОК "Юг" подтвердили ликвидацию 33 оккупантов, 4 танков Т-72, 3 гаубицы "Мста", 4 единиц автобронетехники и одного склада боеприпасов в Баштанском районе.
Напомним, в Херсонской области командир оккупантов случайно убил элитных спецназовцев.
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