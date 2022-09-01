Уничтожение понтонной переправы и трех пунктов управления: ВСУ рассказали о потерях оккупантов на юге

ВСУ на юге Украины уничтожили три пункта управления, радиолокационную станцию и два района сосредоточения оккупантов.

ВСУ в районе Дарьевки уничтожили понтонную переправу, которую пытались возвести российские оккупанты.

Об этом сообщает ОК "Юг".

"Огневой контроль на Каховском мосту оставил несколько дополнительных отверстий, продолжая фиксацию нетрудоспособности инфраструктурного объекта", – говорится в сообщении.

За ночь в ОК "Юг" подтвердили ликвидацию 33 оккупантов, 4 танков Т-72, 3 гаубицы "Мста", 4 единиц автобронетехники и одного склада боеприпасов в Баштанском районе.

Напомним, в Херсонской области командир оккупантов случайно убил элитных спецназовцев.

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