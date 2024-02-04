Уничтожение ракетного катера "Ивановец": стало известно точное место атаки — фото

Судно врага находилось на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму.

В ночь на 1 февраля 2024 года воины спецподразделения "Group 13" ГУР уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ. В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения и затонул.

Украина атаковала "Ивановец" шестью морскими дронами MAGURA V5 собственного производства. Стоимость утраченного Россией корабля составляет ориентировочно $60-70 миллионов долларов.

В Сети показали локацию места атаки на ракетный катер "Ивановец", сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра".

Место уничтожения ракетного катера РФ "Ивановец" / Фото: Telegram / Крымский ветер

Там отметили, OSINT-исследователи определили координаты точки наблюдения, то есть дрона, с которого велась съемка, а также азимут на "Ивановец".

Координаты: 45.3106, 32.8153 – это к западу от озера Донузлав, примерно в 13,5 км от входа в бухту.

Напомним, по данным ГУР, "Ивановец" был гордостью российского флота, таких катеров было всего три.

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