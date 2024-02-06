Уничтожение ракетного катера "Ивановец": участник спецоперации рассказал, как это было

В ночь на 1 февраля 2024 года воины спецподразделения "Group 13" Главного управления разведки уничтожили российский ракетный катер "Ивановец" на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму – в результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения и потонул.

Украина атаковала "Ивановец" шестью морскими дронами MAGURA V5 собственного производства. Стоимость утраченного Россией корабля составляет ориентировочно $60-70 миллионов долларов.

Оператор беспилотных летательных аппаратов рассказал CNN, как морские дроны потопили российский военный корабль.

Так, по словам военного, участвовавшего в организации атаки, во время операции по уничтожению "Ивановца" были использованы десять беспилотников MAGURA V5, шесть из которых поразили и в конце концов потопили российский военный корабль.

По словам оператора, беспилотники MAGURA имеют длину всего несколько метров, но у них большой радиус действия – около 800 километров, что дает его подразделению свободу запускать свои беспилотники с больших полос.

Пилот с позывным "13" является членом спецподразделения ГУР, связанного с рядом атак на Крым и на территории России.

На ночных кадрах спецоперации видно, как россияне стреляют в мчавшихся в "Ивановец" беспилотников, прежде чем по меньшей мере два морских беспилотника ударили по борту судна, выведя его из строя и повлекшие мощные взрывы.

"Ювелирная работа"

"Главное – почувствовать дрон. Если его (пульт управления – ред.) немного сжать, то можно потерять контроль над дроном. Я бы сказал, что это как работа ювелира", — говорит военный.

Дроны могут быть предварительно запрограммированы для длинных "путешествий" по Черному морю.

По его словам, пилот постоянно следит за прохождением беспилотника, причем финальный налет на цели часто контролируется вручную.

"Полезную нагрузку (250 кг) дрона можно увеличить до 300 кг. Но в этом нет нужды. Даже против некоторых из сильнейших кораблей Черноморского флота Москвы беспилотники доказали свою эффективность", — подчеркнул "13".

Морские дроны, оказавшись на плаву, становятся тяжелой мишенью для защиты россиян.

"Их достаточно трудно увидеть, особенно в открытом море. Такой размер (дрона – ред) усложняет его контроль через волны, но это также усложняет способность врага поразить нас", – сказал он.

По словам оператора дрона, вооружение на борту российских военных кораблей не было разработано для защиты от беспилотников, что заставляет такие цели как "Ивановец" использовать пушки, которые лучше подходят для борьбы с другими кораблями.

На видео атаки видно, как снаряды попадают в воду, когда беспилотники приближаются к "Ивановцу". Однако боеприпасы не могут их остановить.

"Ни один военный корабль не может быть таким маневренным, как эти беспилотники", — добавил военный.

"Киев все чаще использует беспилотники, чтобы выровнять условия игры с Россией, в последние недели серия атак беспилотников поражает стратегические цели в России", — пишет издание.

Так, нефтегазовая инфраструктура Москвы оказалась под угрозой из-за атаки беспилотника на российский нефтяной терминал примерно в 100 километрах к западу от Санкт-Петербурга.

"Россияне начали просыпаться ночью во время взрывов. Они видят реальную картину войны", – заявил в конце января CNN глава ГУР Кирилл Буданов.

"Именно беспилотники вместе с другими видами передового оружия являются лучшим способом для Украины избежать втягивания в позиционную войну, где мы не имеем преимущества", – отметил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на прошлой неделе в комментарии CNN.

С момента захвата Россией Крыма в 2014 году и после дальнейших потерь РФ после их вторжения в 2022 году – Украина больше не имеет действующего военного флота в Черном море. Но затопление "Ивановца" – это еще одна победа Украины в кампании против Черноморского флота России.

Самым заметным из ее ударов стала атака на крейсер "Москва" в апреле 2022 года, заставившая Россию изменить способ ее деятельности вблизи контролируемых Украиной районов.

Напомним, в Сети показали локацию места атаки на ракетный катер "Ивановец".

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